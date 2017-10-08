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Alanyalı ülkücüler Ankara'ya gitti

MHP İlçe Teşkilatı ve Alanya Ülkü Ocakları, Kerkük Sevdalıları'nın buluştuğu program için Ankara'ya gitti

Alanyalı ülkücüler Ankara'ya gitti

MHP İlçe Teşkilatı ve Alanya Ülkü Ocakları, Kerkük Sevdalıları'nın buluştuğu program için Ankara'ya gitti

08 Ekim 2017 Pazar 23:06
Alanyalı ülkücüler Ankara'ya gitti
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mustafa Aksoy, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Kerkük Sevdalıları ile buluştuğu programa katılmak için Ankara'ya gitti. Ankara'da ekibiyle birlikte çeşitli düğünlere katılan Gündoğdu ayrıca MHP'nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edip dua okudu. Mustafa Türkdoğan ise yaptığı açıklamada, "Ocağımızla birlikte Ankara'da 'Kerkük Sevdalıları Buluşması'ndayız. 'Kerkük Türk'tür, Türk kalacak' diye haykıran binlerce bozkurt, liderimiz Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatlarını bekliyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe TeşkilatıAlanya Ülkü OcaklarıKerkük Sevdalıları
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