Alanyalı ülkücüler Ankara'ya gitti

Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mustafa Aksoy, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Kerkük Sevdalıları ile buluştuğu programa katılmak için Ankara'ya gitti. Ankara'da ekibiyle birlikte çeşitli düğünlere katılan Gündoğdu ayrıca MHP'nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edip dua okudu. Mustafa Türkdoğan ise yaptığı açıklamada, "Ocağımızla birlikte Ankara'da 'Kerkük Sevdalıları Buluşması'ndayız. 'Kerkük Türk'tür, Türk kalacak' diye haykıran binlerce bozkurt, liderimiz Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatlarını bekliyor" dedi.
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