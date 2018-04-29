Alanyalı Ömer Kocaman Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru yaptı

ALANYALI Ömer Kocaman, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'na 'Milletvekilliği Aday Adaylığı' başvurusunu yaptı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaman "Vatanımıza ve milletimizin kalkınmasına katkı vermek, bilgi birikimi ve tecrübelerimle ülkemizin daha güçlü yarınlarında söz sahibi olmak arzusuyla, şimdiden göstereceğiniz ilgi ve destekler için canı gönülden teşekkür ederim" dedi.