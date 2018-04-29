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Alanyalı Ömer Kocaman Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru yaptı

AK Parti'den 'Antalya Milletvekili Aday Adayı' olmak için Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Dr. Ömer Kocaman başvurusunu yaptı

Alanyalı Ömer Kocaman Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru yaptı

AK Parti'den 'Antalya Milletvekili Aday Adayı' olmak için Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Dr. Ömer Kocaman başvurusunu yaptı

29 Nisan 2018 Pazar 19:28
Alanyalı Ömer Kocaman Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru yaptı
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ALANYALI Ömer Kocaman, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'na 'Milletvekilliği Aday Adaylığı' başvurusunu yaptı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaman "Vatanımıza ve milletimizin kalkınmasına katkı vermek, bilgi birikimi ve tecrübelerimle ülkemizin daha güçlü yarınlarında söz sahibi olmak arzusuyla, şimdiden göstereceğiniz ilgi ve destekler için canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

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Antalya Milletvekili Aday AdayıTürk Konseyi Genel Sekreter YardımcılığıAK Parti
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