Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu yeniden Dışişleri Bakanı

- Yasiz ARAZ

24 HAZİRAN seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte tüm Alanya'nın cevabını beklediği "Mevlüt Çavuşoğlu yeniden bakan olacak mı?" sorusu nihayet yanıt buldu. Bugün açıklanan yeni hükümette de Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı olarak yer aldı. Karar, Alanya'yı sevince boğarken, Alanya'nın dinamikleri de karardan duydukları memnuniyeti Yeni Alanya'ya anlattılar.

'UYUMLU ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Bakanımız Alanya'nın yetiştirdiği en büyük değerlerden birisi. Kendisinin bakan olmasını zaten bekliyorduk. Zaten Antalya listesinde adına ilk sıradan yer verilmesi de kendisine verilen değerin göstergesiydi. Alanyamıza hayırlı, uğurlu olsun. Bölgemize çok önemli hizmetler kazandıran Sayın Çavuşoğlu ile bugüne dek hep uyumlu olduk, bundan sonra da aynı uyumlu süreç artarak devam edecek" diye konuştu.

'BİR KEZ DAHA GURURLANDIK'

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ise "Alanyamızın evladı, Alanyamızın gururu Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni dönemde de bakan olarak görevine devam edecek olması çok sevindirici. Kendisinin Alanya'ya kazandırdığı hizmetler ortada. Yeniden görev alması, ne kadar başarılı olduğunun da göstergesi. Bakanımızla bir kez daha gurur duyduk" dedi.

'SEKTÖR AÇISINDAN DA ÖNEMLİ'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni dönemde de bakan olarak kalması hem Alanya için hem de turizm sektörü için çok önemli. Kendisinin göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü yapıcı dış politika, turizme bir ivme kazandırdı. Umuyoruz ki başarılı çalışmaları devam eder. Kendisi Alanya için bir şans" diye konuştu.

'ALANYA İÇİN BİR FIRSAT DAHA'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, "Herkesin merakla ve büyük bir arzuyla beklediği karardı. Kendisinin hem bilgi birikimi hem de ulaşılabilirliği, Alanya açısından oldukça önemliydi. Bugüne kadar yürüttüğü başarılı politikaları bundan sonra da sürdüreceğinden şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

'PARTİLER ÜSTÜ BİR İSİM'

Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar ise "Kendisi Alanya için çok büyük bir fırsat. Partiler üstü bir isim. Beklediğimiz bir karardı, nihayet ki yerini de buldu. Kendisinin Alanya için yaptıkları ortada. Şimdiden yapacakları hizmetler için teşekkür ediyoruz. Alanya'nın en büyük değeri konumunda" şeklinde konuştu.

'ALANYA'YA VERİLEN DEĞERİN GÖSTERGESİ'

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühüyle tekrardan dışişleri bakanımız oldu. 16 yıllık bu süreçte bakanımız her zaman Alanya ve Antalya'nın gururu oldu. Yaptığı hizmetlerle, yurt içinde ve yurt dışında göğsümüzü kabarttı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bir kez daha kendisini görevlendirerek bakanımıza, Antalyamıza ve Alanyamıza verdiği önemi gösterdi. Bundan sonra ilçe teşkilatı olarak biz de daha fazla çalışıp bu sevgiye layık olmaya gayret edeceğiz" dedi.

'DİK DURUŞUYLA TAKDİR TOPLAYAN BİRİ'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Şehrimizin, ülkemizin gururu. Dik duruşundan ve ülkemizi dış politikadaki temsil şeklinden dolayı her zaman takdir ettiğimiz bir isim. Yeniden bakan olması bizler açısından son derece sevindiricidir. Allah utandırmasın. Edindiği bu vazifeyi en iyi şekilde yapacağından şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

'ALANINDA ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM'

İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise "Bölgemizden, şehrimizden bir ismin, üstelik Mevlüt Çavuşoğlu gibi tecrübeli bir ismin yeni kabinede de yer alacak olması son derece sevindirici. Böyle bir kararın alınması bizleri mutlu etti. Kendisi partiler üstü bir isim. Alanya'da taş üstüne taş koyacak herkese saygımız ve sevgimiz sonsuzdur" dedi.

'MEMLEKETİMİZ KAZANACAK'

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da yaptığı değerlendirmede "Alanyamız gururlu. Alanya'nın öz evladı Mevlüt Çavuşoğlu yeniden Dışişleri Bakanı olarak atandı. Hizmetlerine devam edecek. Memleketimiz kazanacak. Allah yolunu açık etsin. Yeni dönem memleketimize hayırlı olsun" dedi.

İŞTE AÇIKLANAN KABİNE

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan

• Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

• Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

• Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

• Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 00:56