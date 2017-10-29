Alanyalı Kocaman'dan önemli temaslar

Haber: Alper KUTAY

TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin Alanyalı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Çin ile Avrupa arasında artan ticaret ve kargo taşımacılık trafiği konusunda Crans Montana Forumu'nda Türk Konseyi inisiyatifi Merkez Koridor ile ilgili bir konuşma yaptık. Brüksel'de yapılan toplantıda önemli mesajlar veren Ömer Kocaman, "Küresel ve bölgesel deniz taşımacılığı güvenliği konusunda verimli tartışmalar yaptık. Yeni inisiyatifler konusunda ortaklar belirledik" dedi.