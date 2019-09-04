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Alanyalı Kocaman'a Azerbaycan Devlet Madalyası

Alanyalı Dr. Ömer Kocaman, Türkiye'nin ve Alanya'nın gururu olmaya devam ediyor

POLİTİKA 04.09.2019, 20:00
Alanyalı Kocaman'a Azerbaycan Devlet Madalyası
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TÜRK Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı olan Alanyalı Dr. Ömer Kocaman, Azerbaycan Devlet Madalyası ile ödüllendirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov, "Azerbaycan Diplomatik Hizmetleri 100. Yılı" vesilesiyle Kocaman'a Azerbaycan Devlet Madalyası verdi.  Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen törende Bakan Mamedyarov, Kocaman'a Azerbaycan ve Türk dünyasına yaptığı hizmetleri için teşekkür etti.

#alanyalı #Kocaman #Azerbaycan Devlet Madalyası
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