Alanyalı Kocaman'a Azerbaycan Devlet Madalyası

TÜRK Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı olan Alanyalı Dr. Ömer Kocaman, Azerbaycan Devlet Madalyası ile ödüllendirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov, "Azerbaycan Diplomatik Hizmetleri 100. Yılı" vesilesiyle Kocaman'a Azerbaycan Devlet Madalyası verdi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen törende Bakan Mamedyarov, Kocaman'a Azerbaycan ve Türk dünyasına yaptığı hizmetleri için teşekkür etti.