Alanyalı işadamı Şahin Ev MHP'den başvurdu

Haber: Alper KUTAY

24 HAZİRAN Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi gönül verdiği partiden milletvekili aday adayı olanlar kervanına Alanyalı işadamı Şahin Ev de katıldı. Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret eden Ev, aday adaylığını sosyal medya hesabından ilan etti. Ev, "Mensubiyetiyle iftihar vesilelerimden Ülkücü Hareket'in tek siyasi temsilcisi olan MHP'den Antalya milletvekili aday adayı oldum. Bu yola liderim Devlet Bahçeli'nin hayır dualarını alarak çıktım. Bu kutlu davanın bir neferi olma gurur ve mutluluğunu her daim yaşamaktayım" dedi.