Alanyalı işadamı devletin zirvesini ağırladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları sırasında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Alanyalı işadamı Süleyman Tuluk'un ofisine konuk oldu. Erdoğan'a Bakan Çavuşoğlu'nun yanısıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in oğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Bakir İzzetbegoviç de eşlik etti. Çay davetinde yer alan isimler arasında bulunan Alanya Irmak Otel sahibi Yaşar Tufan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Alanya'ya davet etti. Devletin zirvesini ağırlayan Tuluk "Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız çay davetimize teşrifettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu davette emeği geçen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Türkiye

Cumhuriyeti, sen ne büyük bir devletsin" dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 20:28