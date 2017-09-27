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Alanyalı Bakan Çavuşoğlu yoğun mesaide

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki yoğun mesaisine dün de devam etti

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu yoğun mesaide

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki yoğun mesaisine dün de devam etti

27 Eylül 2017 Çarşamba 22:45
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu yoğun mesaide
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SABAH saatlerinde Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Baghirov'u kabul eden Bakan Çavuşoğlu, "Veda ziyaretinde Baghirov'a Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin daha da güçlenmesine verdiği destekler için teşekkür ettik" dedi. Birleşmiş Milletler Türkiye MUKİM Koordinatörü Vojackova Sollorana ile makamında görüşen Bakan Çavuşoğlu, Myanmar ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların durumunu masaya yatırdı. Yemen Büyükelçisi Abdullah Al-Saadi'yi de ağırlayan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerini ve Yemen'deki gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

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Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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