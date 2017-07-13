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Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, Türkiye AB ilişkilerini değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile AB ilişkileriyle ilgili, "Beklentimiz, AB'nin Türkiye'nin üyeliği konusunda daha samimi davranması, Türkiye'ye yaklaşırken sadece kendi çıkarları açısından değil ortak çıkarlar açısından yaklaşması, sadece Türkiye'ye ihtiyaç duydukları gün değil, her zaman Türkiye'nin önemini bilmeleridir" dedi.

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, Türkiye AB ilişkilerini değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile AB ilişkileriyle ilgili, "Beklentimiz, AB'nin Türkiye'nin üyeliği konusunda daha samimi davranması, Türkiye'ye yaklaşırken sadece kendi çıkarları açısından değil ortak çıkarlar açısından yaklaşması, sadece Türkiye'ye ihtiyaç duydukları gün değil, her zaman Türkiye'nin önemini bilmeleridir" dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:05
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, Türkiye AB ilişkilerini değerlendirdi
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak soruları yanıtladı. Gelecek dönemde yapacağı ziyaret ve çalışmaları anlatan Bakan Çavuşoğlu, 19 Temmuz'da Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısının yapılacağını aktardı. Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşının da Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağını söyledi. Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, AB ile her ne kadar bazı konularda sıkıntılar yaşansa da belli düzeyde diyalogun sürdürüldüğünü belirtti.
'AB KENDİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜYOR'
Türkiye ile AB arasında dış politika, güvenlik, bölgesel konular ve ikili ilişkiler gibi birçok ortak alan olduğunu anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "Esas beklentimiz, AB'nin Türkiye'nin üyeliği konusunda daha samimi davranması, Türkiye'ye yaklaşırken sadece kendi çıkarları açısından değil ortak çıkarlar açısından yaklaşması, sadece Türkiye'ye ihtiyaç duydukları gün değil, her zaman Türkiye'nin önemini bilmeleridir. Farklı düşündüğümüz konular olabilir. Biz açıkça oturup bunları konuşmaya her zaman hazırız. Zaten biz düşüncelerimizi, tutumumuzu çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz, çifte standarttan uzak. Yüzlerine söylemediğimiz hiçbir şeyi arkadan da söylemiyoruz. Aynı samimiyeti AB'den de bekliyoruz" dedi.
'TÜRK HALKI AB'DEN SOĞUDU'
Türk halkının AB'ye bakışının negatif yönde değiştiğini ve bunda AB'nin rolü olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek de özellikle darbe girişiminden sonra AB'nin yanlış ve taraflı tutumu, o günden bu yana AB üyesi ülkelerin FETÖ'cülere, diğer teröristlere sahip çıkması, sığınma hakkı vermesinden dolayı da vatandaşlarımızın AB'ye ve o ülkelere güveni azaldı. Bunu tekrar tesis edebilmek için AB'nin ve o ülkelerin olumlu yönde adımlar atması gerekiyor. Tüm bu konuları 25 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak toplantıda açıkça AB Bakanı Ömer Çelik ile beraber gündeme getireceğiz" diye konuştu.

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Dışişleir BakanıTürkiyeMevlüt ÇavuşoğluAlanyaAlanyalı
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