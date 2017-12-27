Alanyalı Bakan Çavuşoğlu'ndan ziyaret turu

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çıktığı Sudan ve Çad ziyaretini tamamladı ve dün Tunus'a geçti. Sudan'dan ayrılmadan önce bir gazetecinin "Sudan, Türkiye-İran-Katar eksenine döndü mü?" sorusu üzerine yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-İran-Katar ekseni tanımlamasına katılmadığını söyledi. "Türkiye-İran-Katar ekseni diye bir şey yok" diyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) zirve dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlattı ve Türkiye'nin tüm İslam ülkelerine aynı baktığına işaret etti. Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin "Mısır basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini önemsiz gösterme çabası bulunduğunu" söylemesi ve değerlendirmesini almak istemesi üzerine de Türkiye'nin İslam dünyasında birliğin sağlanmasına katkı sağlamak istediğini vurguladı. "Kudüs olayında da gördük ki buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bizim derdimiz İslam dünyasını bölmek değil. Bazılarının yaptığı gibi İslam ülkeleri arasında kaos yaratmak da değil. Boş iddialarla ülkeler arasında kriz çıkarmak da değil ve Filistin-Kudüs davasını başkalarına satmak da değil."