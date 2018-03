Alanyalı Bakan Çavuşoğlu ABD'de konuşma yaptı

Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'la New York’a giderek Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu'na katılan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Al-Monitor’a verdiği röportajda, 25 Eylül’de yapılması planlanan Bağımsızlık Referandumu'nun Irak Anayasası’na aykırı olduğunu söyledi. Referandum kararını “büyük bir hata” olarak nitelendiren Bakan Çavuşoğlu, “Referandum Kürt bölgesinin çıkarına değil ve bölgenin güvenliğine hizmet etmeyecektir” dedi. Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye ve IKBY’nin adını vereceği diğer ülkelerle birlikte arabulucu olabiliriz, haklarının garantörü bile olabiliriz” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, bu konuda Ankara’nın her türlü yardımı yapmaya açık olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, IKBY sınırları içinde 2 MİT mensubunun kaçırıldığı iddiasını da röportajda doğruladı. Konuyla ilgili soruya yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, “PKK yerel yetkilileri, sivilleri, doktorları, polisleri, herkesi kaçırıyor. Bu bir terör örgütü. Kurumlarımız, PKK’nın kaçırdığı tüm vatandaşlarımızın geri getirilmesi için çalışıyor. Ancak ülkemizin, bizim bahsedilen iki kişiyi geri getirmek için PKK ile kurduğumuz doğrudan bir bağlantı bulunmuyor” dedi.

NEW YORK'TA DÜNYAYA

TERÖRLE MÜCADELE DERSİ

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'nda bir terör örgütüyle mücadelede başka bir terör örgütünün kullanılmasının yanlışlığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "Kamuya açık hedeflere yönelik terörist saldırıların önlenmesinde yeni yol ve uygulamalara ilişkin Antalya Memorandumu kabul edildi" dedi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu belgenin, kamuya açık hedeflere yönelik terörist saldırıların önlenmesi amacıyla, yeni yol ve uygulamaları ortaya koyduğunu, Türkiye ve ABD'nin öncülüğünde Antalya'da başlatılan ve bir yıl boyunca farklı ülkelerde gerçekleştirilen çalıştaylarla ilerletilen bir sürecin sonunda hazırlandığını kaydetti. Belgenin hazırlanmasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın katkısının olduğu ifade edildi. Bakanlık, kuruluşuna öncülük ettiği Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'nun sürekli değişen terörizm tehdidine karşı uluslararası planda duyarlılığı artıran temel platformlardan biri olduğunu bildirdi.