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Alanyalı adayları Çalık dinleyecek

AKP'nin aday belirleme kriterlerinden birisi olan mülakatta aday adaylarını dinleyecek komisyon üyeleri belli oldu. Komisyon Başkanlığını AKP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık yapacak

Alanyalı adayları Çalık dinleyecek

AKP'nin aday belirleme kriterlerinden birisi olan mülakatta aday adaylarını dinleyecek komisyon üyeleri belli oldu. Komisyon Başkanlığını AKP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık yapacak

05 Mart 2015 Perşembe 16:39
Alanyalı adayları Çalık dinleyecek
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Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili adaylarını belirlemek için uzun bir sürecin içerisine girdi. Bu süreç kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya ve diğer tüm illerde Temayül Yoklaması yapılmıştı. Temayül sonuçları merakla beklenirken, bir diğer kriter olan mülakat için de bir yandan hazırlıklar devam ediyor. Mülakatta aday adayları komisyon üyelerinin karşısına çıkarak kendilerini ve projelerini anlatacak. Aday adaylarını dinleyecek olan komisyon üyeleri, aday adayları hakkında bir rapor hazırlayarak AKP Genel Merkezi’ne sunacak.
KOMİSYON BAŞKANI ÇALIK OLDU
Antalya bölgesindeki aday adaylarını dinleyecek olan komisyon başkanı ve üyelerinin isimleri belli oldu. Antalya, Konya, Manisa, Karaman, Niğde ve Kırşehir'deki aday adaylarını mülakata alacak komisyonun başkanlığını, AKP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık yapacak. Komisyon'un diğer üyeleri ise Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tülay Kaynarca ve Çorum Milletvekili Murat Yıldırım.
ALANYA'DAN 8 İSİM KATILACAK
Mülakata, halen görevinin başında bulunan milletvekilleri, ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanları katılamayacak. Antalya'da yapılacak olan mülakatın henüz tarihi de belli olmadı. Alanya'dan milletvekili Aday Adayı olan Övünç Özkan, Ömer Kocaman, Hüsnü Akçalıoğlu, Mustafa Başak, Habibe Gülden Özdil, Hasan Uğur, Ferdi Çakar ve Ali Kiriş, mülakatta komisyonun karşısına çıkacak. Aday adaylarının mülakat için şimdiden hazırlıklara başladığı öğrenildi.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 16:59
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Alanyalı Adayları Çalık DinleyecekAkpÖznur Çalık
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