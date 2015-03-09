Alanyalı adaylar mülakata giriyor

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili adaylarını belirlemek için uzun bir sürecin içerisine girdi. Bu süreç kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya ve diğer tüm illerde Temayül Yoklaması yapılmıştı. Temayül sonuçları merakla beklenirken, bir diğer kriter olan mülakat için de bir yandan hazırlıklar devam ediyor. Mülakatta Antalya’nın aday adayları bugün komisyon üyelerinin karşısına çıkarak kendilerini ve projelerini anlatacak. Aday adaylarını dinleyecek olan komisyon üyeleri, aday adayları hakkında bir rapor hazırlayarak AKP Genel Merkezi’ne sunacak.

ALANYALI ADAYLARI ÇALIK DİNLEYECEK

Antalya bölgesindeki aday adaylarını dinleyecek olan komisyonun başkanı ve üyelerinin isimleri geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Antalya, Konya, Manisa, Karaman, Niğde ve Kırşehir'deki aday adaylarını mülakata alacak komisyonun başkanlığını, AKP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık yapacak. Komisyonun diğer üyeleri ise Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tülay Kaynarca ve Çorum Milletvekili Murat Yıldırım.

ALANYA'DAN 8 İSİM KATILACAK