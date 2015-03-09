Alanyalı adaylar mülakata giriyor

09 Mart 2015 Pazartesi 12:58
ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili adaylarını belirlemek için uzun bir sürecin içerisine girdi. Bu süreç kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya ve diğer tüm illerde Temayül Yoklaması yapılmıştı. Temayül sonuçları merakla beklenirken, bir diğer kriter olan mülakat için de bir yandan hazırlıklar devam ediyor. Mülakatta Antalya’nın aday adayları bugün komisyon üyelerinin karşısına çıkarak kendilerini ve projelerini anlatacak. Aday adaylarını dinleyecek olan komisyon üyeleri, aday adayları hakkında bir rapor hazırlayarak AKP Genel Merkezi’ne sunacak.
ALANYALI ADAYLARI ÇALIK DİNLEYECEK
Antalya bölgesindeki aday adaylarını dinleyecek olan komisyonun başkanı ve üyelerinin isimleri geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Antalya, Konya, Manisa, Karaman, Niğde ve Kırşehir'deki aday adaylarını mülakata alacak komisyonun başkanlığını, AKP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık yapacak. Komisyonun diğer üyeleri ise Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tülay Kaynarca ve Çorum Milletvekili Murat Yıldırım.
ALANYA'DAN 8 İSİM KATILACAK
Bu sabah AKP Genel Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak mülakata, halen görevinin başında bulunan milletvekilleri, ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanları katılamayacak. Ankara’da yapılacak olan mülakatta, Alanya'dan milletvekili Aday Adayı olan Övünç Özkan, Ömer Kocaman, Hüsnü Akçalıoğlu, Mustafa Başak, Habibe Gülden Özdil, Hasan Uğur, Ferdi Çakar ve Ali Kiriş, komisyonun karşısına çıkacak. 116 aday adayının mülakata katılmak için dün akşam Ankara’ya gittikleri öğrenildi.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 12:01