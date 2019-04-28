‘Alanya’da zafer kazandık’

MHP Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya; MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Mart'ta adayların açıklamasının ardından Antalya'daki teşkilat üyelerinin Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalıştığını söyledi. Bu çalışmalar sonunda Alanya ve Korkuteli ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adaylarının belediye başkanı seçildiğini kaydeden Aksoy, "19 ilçede 72 belediye meclis üyesi partimizden seçilmiştir. İbradı ilçesi dışında 18 ilçede belediye meclis üyeleriyle temsil noktasına eriştik" dedi. Büyükşehir Meclisi’nde MHP'li 15 üyenin bulunduğuna dikkati çeken Mustafa Aksoy, "Belediye meclis üyelerimiz çalışmalarını yürütürken grup toplantıları yapılacak. Grup toplantılarında belediye meclis üyelerimizin grup kararına uyaraktan faaliyet göstermelerini temenni ediyoruz. MHP olarak önümüzdeki dönemlerde Antalya'da çok daha verimli, çok daha başarılı sonuçlarla çıkacağımızdan eminiz" dedi.