Alanya’da vekilliğe rekor başvuru

GENEL seçimlerin erkene alınması Alanya siyasetini de hareketlendirdi. Ak Parti'de 24 Nisan Salı günü başlayan başvuru süreci 2 Mayıs Çarşamba'ya uzatıldı. CHP'de başvurular 30 Nisan'da başladı, 7 Mayıs'ta sona erecek. MHP'de müracaatlar geçen çarşamba günü başladı, 3 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de bitecek. Ak Parti, sona eren müracaatların ardından elini çabuk tutup delegenin önüne hemen sandık koyacak. Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 2 Mayıs Çarşamba gününden sonra Antalya'daki partililere yönelik temayül yoklaması yapacak. Ak Parti'ye aday adaylığı başvurusu yapan isimler önce kamuoyuna açıklanacak, ardından temayülde delegelere "Kimi milletvekili adayı görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltilecek. Sandıktan çıkan sonuçlar Ak Parti Genel Merkezi'ne gönderilecek. Ak Parti'de Mine Karagöz, Hüseyin Güney, Nurettin Uludağ, Ömer Kocaman, Hüsnü Akçalıoğlu, Durali Şener, Erdinç Hakan Koşmaz, Necati Yıldırım ve Abdullah Öztürk resmen aday adayı oldular. MHP'de Ömer Özbek ve Ali Üzüm, CHP'de Ali Takavüt ve Gökhan Sipahioğlu, İyi Parti'de Alper Arıkan, Cahit Kocabeyoğlu, Türker Babalık, Mustafa Mat ve Meryem Aydoğan da resmen aday adayı oldular. 24 Haziran sonrası bakanların milletvekili olma şartı kalkacağı için Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun milletvekili listesine yazılmayacağı öngörülüyor. Bu nedenle halen 7 milletvekili bulunan Ak Parti'de Çavuşoğlu'nun yerine Alanya kontenjanından güçlü bir ismin listeye yazılabileceği ifade ediliyor.

