Alanya’da sosyal demokrasi konuşuldu 

SOSYAL Demokrasi Derneği Alanya Temsilciliği tarafından hayata geçirilen Sosyal Demokrasi Semineri Alanya Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında başladı. Murat Karayalçın’ın katılımı ile gerçekleşen seminere ilgi yoğundu. Yanı sıra Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da seminere katılmak adına Alanya’ya geldi. Sosyal Demokrasi Derneği Alanya Temsilciliği Başkanı Zuhal Sirkeli, sosyal demokrasinin daha iyi anlaşılması ve yaygınlaşması adına seminerlerin devam edeceğini ifade etti. Konuşmaların ardından kürsüde yerini alan Murat Karayalçın sunumuna geçmişten günümüze Türkiye dış siyasetini, kurgulanmasını aktararak başladı. Dış siyasette Atatürkçü çizgiden uzaklaşılmasının yarattığı sonuçları değerlendiren Karayalçın, coğrafi olarak Ortadoğu’nun geçmişten günümüze her daim önemli olduğunu “Tarihin ilk barış anlaşması bu coğrafyada imzalanmıştır. Zira ilk savaş yine bu coğrafyada çıkmıştır. Savaş elastikiyeti yüksek bir coğrafya. Jeopolitik anlamda çok değerli” cümleleri ile ifade etti.