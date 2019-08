‘Alanya’da şehir disiplin kalmadı’

Alper Kutay

CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden CHP İlçe Başkanı Coşkun, son günlerde artan kadına şiddet olayları ile ilgili konuştu. Karadağ, kadına yapılan her türlü şiddet, baskı ve haksızlığı kınadıklarını belirterek, “Bunları bir kez daha partimiz ve şahsım adına kınıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben burada bir dip not düşmek istiyorum. Tabi ki kadına olan şiddet bir eğitim sorunu, kadına olan şiddet bir devlet sorunu, kadına olan şiddet bir ekonomi sorunu. Bugün pazara çıktığınız zaman veya düğün salonu etrafındaki bütün çocuklarımızın elinde birer oyuncak silah var. Biz gençlerimizi, yeni nesli böyle yetiştirmemeliyiz. Eğer ki elimde yetki olsa oyuncak silah yerine çocuklara daha çok fikir, düşünce ve aklı geliştirecek oyuncakları, kitap okumayı, satranç oynamayı tercih ettirirdim. Bunu milli eğitim politikası haline getirirdim. Çocuklarımızın silahlarla oynamasını değil, kalemlerle oynamasını istiyoruz” dedi.

‘ÇOCUKLAR MUTLAKA KİTAP OKUMALI’

Karadağ, geçtiğimiz hafta Alanya’da gördükleri bir manzarayı örnek göstererek, “Geçtiğimiz hafta bir çocuğumuza CHP Antalya Milletvekili Sayın Çetin Osman Budak’ın isteği ile kitap seti hediye ettik. O çay ocağında bir kütüphane yapılmış ve çocuklar orada ders çalışıyor, kitap okuyor ve en önemlisi boş vakitleri için bir de satranç takımı vardı. Böyle bir nesil yetiştirmek, kadına olan şiddeti azaltır ve önüne geçer” dedi.

‘TUR OTOBÜSLERİ TEHLİKE SAÇIYOR’

Alanya’daki şehir disiplinini eleştiren Karadağ, “Alanya’da şehir disiplini her geçen gün biraz daha kayboluyor. Bunların içerisinde dikkat çekmek istediğim özellikle tur otobüslerinin istedikleri gibi şehir içerisinde yolcu alıp indirmesi konusu var. Trafikte can ve mal kaybına yol açılıyor ve Alanya yaşanmaz bir şehir haline geliyor. Biz tur otobüslerinin şehir içine girmemesini, bir yerde toplu halde beklemelerini ve yolcuların oradan küçük araçlarla şehir içine dağıtılmasını öneriyoruz. Avrupa’daki birçok şehirde ve modern şehirlerde tur otobüsleri şehir içine giremez. Alanya’ya bir uçtan giren otobüs şehir merkezine, limana kadar rahatlıkla inebiliyor. Trafik tamamen allak bullak oluyor” dedi.

‘DEVECİLER HER YERDE ÇALIŞMAMALI’

Tur otobüslerinin yanı sıra Alanya’da deve ile turizm yapan esnafın da şehir disiplinine zarar verdiğini savunan Karadağ, “Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi faytoncular ve hayvanlarla ilgili ticaret yapanları engellemek için önlemler almıştı. Bu hayvanlara yapılan eziyet ve trafik aksaması bu şekilde giderilmişti. Deveciler konusunda Alanya’da büyük bir sorun var. Biz devecilerin ekmeği ile oynamak istemiyoruz. Deveciler Derneği Başkanı ile bir toplantı da yaptık. Bu toplantıda kendilerine Alanya’da bu ticaretin daha disiplinli yapılması konusunda tavsiyelerde bulunduk ama her deveci elini konulu sallayarak, yukarı mahallelerden aşağıya kadar düzensiz ve disiplinsiz bir şekilde gelebiliyor. İnşallah bu sorun da önümüzdeki günlerde çözülür. Alanya Belediyesi ve Alanya Kaymakamlığı’nın bu konuda bir çalışması olduğunu öğrendik. Hiç kimsenin ekmeği ile oynanmasını istemiyoruz ama kimsenin şehir disiplinini bozmaya hakkı yok” dedi.

FENER ALAYI’NA TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın geçen hafta Alanya’ya gelerek birçok ziyarette bulunduğunu anımsatan Karadağ, “Sayın Budak önümüzdeki günlerde diğer Antalya milletvekilleri ile birlikte Alanya’ya gelerek sorunları yerinde inceleyecek ve çözüm odaklı görüşmelerde bulunacak” dedi. Karadağ ayrıca 30 Ağustos Cuma günü tüm yurt genelinde olduğu gibi Alanya’da da Zafer Bayramı kutlamaları yapılacağını belirterek, “Bunu hep birlikte daha önceki kutladığımız bayramlar gibi coşkuyla kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın özelliğini bütün arkadaşlarımız biliyor. Bu aslında Türkiye’deki yaşamın çok daha sağlıklı ve iyi bir şekilde olması için düşmanın İzmir’e kadar gönderilme sürecinin başlangıç tarihidir. Bir siyasi ve askeri deha olan Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. 30 Ağustos’ta tüm halkımızla birlikte Fener Alayı tertip edeceğiz. Tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.