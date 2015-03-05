"Alanya’da sağlık hizmetleri yetersiz"

05 Mart 2015 Perşembe 15:29
- Alper KUTAY
SAADET Partisi (SP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, İlçe Başkanı Sinan Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Alanya Belediye Meclisi’nde alınan kararlarla ilgili bir açıklama yapan Aktaş, “Eski Mahmutlar Belediyesi Hizmet Binası’nın poliklinik yapılmaya yeterli olmadığını düşünüyoruz” dedi. Belediye Meclisi’nde Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan’ın isteği ile Mahmutlar’daki hizmet binası Alanya Devlet Hastanesi’ne ek bina olarak tahsis edilmiş ve burada bir poliklinik kurulması kararlaştırılmıştı. Aktaş bu konuyla ilgili, “Alanya Devlet Hastanesi’nde çok büyük bir hasta sirkülasyonu olduğu belliydi. Mahmutlar’daki hizmet binasının poliklinik olmasının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu, geçici bir çözüm olabilir. Bizim önerimiz, bu konuda doğu tarafında bir tane tam donanımlı hastanenin mutlaka yapılması gerektiği, bir diğeri de Avsallar bölgesinde tam donanımlı bir hastanenin yapılmasıdır. Ancak Alanya merkezde inşaatı devam eden 300 yataklı Bölge Hastanesi bir türlü bitirilemiyor. AKP mevcut hastaneyi bitirebilmiş değil” diye konuştu.
‘NEDEN KOTA KONULUYOR?’
Belediye Meclisi’nde alınan güneş enerji santrali kurulması kararıyla ilgili de değerlendirme yapan Aktaş, “Bu bizim olumlu bulduğumuz bir konu ve Başkan Yücel’i bu konuda tebrik ediyoruz. Yerel seçim sürecinde ne Başkan Yücel’in ne de bir önceki Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu’nun alternatif enerji üretimi konusunda bir projelerinin olmadığını görüyoruz. Bu seçimde bizim proje kitapçığımızda hem rüzgâr hem de güneş enerjisinden yararlanarak yapılacak santraller olduğunu herkes biliyor. Alanya Belediye Meclisi’nin almış olduğu bu karar gayet yerinde. Alanya Belediyesi’nin yıllık 3.2 milyon TL elektrik gideri var. Yapılacak olan bu güneş enerjisi santrali ile bunun yüzde 70’ini karşılayabiliyoruz. Birinci sorumuz, neden yüzde 100’ü karşılanmıyor. İkinci sorumuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu bölgeye sadece 20 megawatt’lık bir hak verdiğini görüyoruz. Ancak ihtiyaç 40 megawatt’tır. Neden bu bölgeye bir kota konuluyor? Neden temiz enerji olan güneş enerjisi konusunda bir kotaya gidiliyor? AKP’den bu sorulara yanıt bekliyoruz” dedi.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 14:35