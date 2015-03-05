"Alanya’da sağlık hizmetleri yetersiz"

- Alper KUTAY

SAADET Partisi (SP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, İlçe Başkanı Sinan Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Alanya Belediye Meclisi’nde alınan kararlarla ilgili bir açıklama yapan Aktaş, “Eski Mahmutlar Belediyesi Hizmet Binası’nın poliklinik yapılmaya yeterli olmadığını düşünüyoruz” dedi. Belediye Meclisi’nde Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan’ın isteği ile Mahmutlar’daki hizmet binası Alanya Devlet Hastanesi’ne ek bina olarak tahsis edilmiş ve burada bir poliklinik kurulması kararlaştırılmıştı. Aktaş bu konuyla ilgili, “Alanya Devlet Hastanesi’nde çok büyük bir hasta sirkülasyonu olduğu belliydi. Mahmutlar’daki hizmet binasının poliklinik olmasının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu, geçici bir çözüm olabilir. Bizim önerimiz, bu konuda doğu tarafında bir tane tam donanımlı hastanenin mutlaka yapılması gerektiği, bir diğeri de Avsallar bölgesinde tam donanımlı bir hastanenin yapılmasıdır. Ancak Alanya merkezde inşaatı devam eden 300 yataklı Bölge Hastanesi bir türlü bitirilemiyor. AKP mevcut hastaneyi bitirebilmiş değil” diye konuştu.

‘NEDEN KOTA KONULUYOR?’