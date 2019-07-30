‘Alanya’da maalesef çevre kirliliği önemsenmiyor!’

Alper Kutay

KURTOĞLU, “Halk sağlığı programları geliştirilmeli. Öncelikle gürültü, hava, deniz ve çevre kirliliği gibi halk sağlığını tehdit eden sorunların çözümü hedeflenmeli. Alanya’nın birçok noktasına modern tuvaletler konulmalı. Sahillerde yürüyüşe çıkan yurttaşlarımız daha geniş daha yeşil alanlara kavuşturulmalı, sokak hayvanlarına ilgili daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Bu dünyanın ve kentimizin onlara da ait olduğunu unutmamalı” dedi. Tüm çöp konteynırlarının zaman içerisinde haşerelerin üremesini ortadan kaldırmak için ya yer altına alınmasını ya da genel temizliklerinin düzenli yapılmasını talep eden Kurtoğlu, “Burada sorumluluk hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde hem de Alanya Belediyesi’ndedir. Bu anlamda haşerelerin en büyük üreme alanı olan atık toplama alanları sorun olmaktan çıkacaktır. Böylece hem sokaklarımız sağlıklı hale getirilecek, hem de Alanya’nın yüzü güzelleştirilecektir” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 00:33