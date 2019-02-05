Alanya'da ittifaklarda liste yarışları

YEREL seçimlere 55 gün kala Alanya'da adaylar şekillendi, gözler en az adaylar kadar hayati önem arz eden belediye meclisi listelerine çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla listeler 17 Şubat'ta İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek, iki günlük itiraz sürecinin ardından 19 Şubat'ta kamuoyuna açıklanacak. Siyasi kulisler, Alanya'daki gerçek seçim yarışının listeler seçmene açıklandıktan sonra başlayacağını konuşuyor. Alanya’nın 320’bine yaklaşan nüfus oranına göre bu seçimde de belediye meclisinde 37 kişinin görev yapacak olması, hem ilçe başkanlarını, hem de başkan adaylarını kara kara düşündürüyor.

LİSTELERE YOĞUN TALEP VAR

Talebin çok olması, buna rağmen meclis listelerinin nasıl yazılacağı konusunda Ankara'dan net bir bilgi gelmemesi Ak Parti ile MHP'nin liste hazırlanması konusunda harekete geçmesinin önünü kesiyor. İddiaya göre Ak Parti ile MHP, Yücel'in listesini birlikte hazırlayacaklar. Antalya’nın bazı ilçelerinde listelerin ortak yazılması yönünde karar alındığı hatırlatılan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, bu konuda kendilerine henüz tebligat gelmediği için beklemede olduklarını söylerken, İyi Parti ile CHP'nin fermuar sistemi ile liste hazırlaması kesinleşti. Öte yandan Demokrat Parti Adayı Alaattin Çakır da meclis üyesi aday adaylığı başvurularını almaya başladı.

LİSTELERDE SÜRPRİZ İSİMLER OLABİLİR

MHP’de Kerim Aydoğan, Mustafa Tuna, Abdullah Öztürk’ün yerine gelen Emine Çalış, Celal Taşkın, Hasan Basar, Ali Uğur, Garip Kodal ve Zihni Asiltürk’e ve bu dönem listede yer verilmeyeceği iddia ediliyor. Öte yandan Melike Nazifoğlu, Adem Er, Tunahan Kasapoğlu, Mehmet Kula, Kerim Ertekin, Fahri Baysal, Mehmet Ali Tekin ve Mustafa Toksöz’ün Başkan Yücel’in listesinde yeniden yer bulmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Yücel’in bu dönem daha önce 2009-2014 yılları arası meclis üyeliği yapan Fevzi Alaaddinoğlu’na görev vereceği ifade ediliyor. Konaklı ve Batı Alanya’yı toparlaması için Konaklı'da belediye başkanlığı yapan Ali Şahin'in kızı Avukat Emel Şahin Babaoğlu’nun ve MHP’nin sevilen isimlerinden Mustafa Sünbül ile Kerim Ünlü’nün de listede olacakları belirtiliyor.

CİMRİN VE FAZLIOĞLU YENİDEN LİSTEDE

Ak Parti’de Emin Hatipoğlu, Alper Birer, Gökçen Nazifoğlu, Mehmet Şenli, Arif Tok, Ahmet Büküş, Yusuf Hastürk ve Ertuğrul Akay’a görev verilmeyeceği, buna karşın Kerim Başkaptan, Şükrü Cimrin, Erol Fazlıoğlu ve Mustafa Keşoğlu’nun da listede olabilecekleri gelen haberler arasında. CHP’de ise başarılı bir dönem geçiren şehir plancısı Erkan Demirci’nin yoğun ısrarlara rağmen meclise veda etme kararı aldığı, Gökhan Sipahioğlu’nun yerine gelen Hüseyin Yaman, Mustafa Aras, Mehmet Kural, Erdoğan Toktaş, Nefise Develioğlu ve Eray Erdem’in de listede yer almayacağı, MHP’den ihraç edilince bağımsız olarak üyeliğe devam eden Hasan Özdemir’in ise İyi Parti listesinden meclis üyeliğine devam edeceği ifade ediliyor.





Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 14:57