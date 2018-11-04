Alanya’da gözler aday adaylarında

TÜRK siyaseti, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Ak Parti Genel Merkezi, belediye başkan aday adayı olacak isimler için başvuru sürecini bugün başlattı. Aday olacak isimlerden 5'er bin TL talep eden Ak Parti, son başvuruların 12 Kasım'da alınacağını duyururken, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Henüz başvuru yapmak istediğini beyan eden bir isim olmadı. Bizim tek amacımız Alanya Belediyesi'ni kazanmak" dedi. Aday adaylığı başvuru süreci ile ilgili bir açıklama yapan Toklu, “Ak Parti’den belediye başkanı adayı olmak isteyenlerin aday adayı başvuru şartları ve başvuru süreci Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiştir. 5 Kasım Pazartesi günü başlayacak belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 12 Kasım Pazartesi günü son bulacak” diye konuştu.

BAŞVURULARI İLÇE TEŞKİLATI DA ALACAK

Belediye Meclisi üyelikleri için başvuruların ise 5 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında alınacağını belirten Toklu, “Belediye başkanı olmak isteyen adaylar başvurularını Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ak Parti Genel Merkezi’ne veya İl Başkanlığı’na, ilçe belediye başkanlıkları için İl Başkanlığı’na veya İlçe Başkanlığı’na, Belediye Meclisi üyelikleri için ilçe başkanlıklarına yapacaklar” dedi. Ak Parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılacak, parti adaylarının tespiti ve sıralamasında merkez yoklaması usulü uygulanacak. Kanuni şartları taşımayanların ve Ak Parti tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile ihraç edilenlerin aday olamayacağını söyleyen Toklu, “Ak Parti milletvekilinin veya il ve ilçe başkanlarının birinci ve ikinci derece akraba ve hısımları aday olamayacak” diye konuştu.

‘BAŞKAN ADAYLARI BELİRLENİYOR’

Toklu, "Seçim için çalışmalarımız son hızıyla sürerken, bir yandan da belediye başkan adayımızın belli olmasını bekliyoruz. Başkan adayımız, merkez yoklaması, parti tabanımızın sesini dinleyerek yapılan anketler ve yoklamalar ile belirlenecek. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının düşünceleri de bizim için altın değerinde olacak. Yapılacak tüm bu çalışmalarla en doğru adayın belirleneceğine inanıyoruz. Belirlenen aday ile birlikte de seçim çalışmalarını daha da hızlandıracağız. Belediye Meclisi Üyesi aday adayları ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Meclis üyeliği ile ilgili başvuruları açıklanan takvime göre alacağız” dedi.

TÜRKDOĞAN İDDİALI KONUŞTU

MHP'de ise sadece il ve ilçe teşkilatlarında görevli isimlerin istifa etmeleri gereken tarih açıklandı, başvuru için bir süre verilmedi. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "2014'te yakaladığımız başarıyı sürdürmek için tüm kadrolarımızla hazırız. Hedefimiz, Alanya Kalesi burçlarına yeniden Üç Hilal'li bayrağı dikmek" diye konuştu. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde elde edilmiş kazanımların 31 Mart 2019’da zarar görmemesi, zafiyete uğramaması için titizlikle ve sorumlulukla hareket edeceklerini söyleyen Türkdoğan, “MHP, Cumhur İttifakı’na bağlılığı devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’ne tek başına ve Türkiye’nin her seçim çevresinde katılacaktır” dedi.

MHP’DE İSTİFA SÜRECİ BAŞLIYOR

Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin en geç 1 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılacaklarını söyleyen Türkdoğan, “Ayrıca parti teşkilatlarımızda görev alan il, ilçe ve belde başkanlarımız aday olmak istemeleri halinde, teşkilat kademelerinde boşluk olmamasına dikkat etmeleri kaydıyla, 15 Kasım Perşembe günü saat 17.00’ye kadar istifa edeceklerdir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nin başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir. Teşkilatlarımız buna göre tedbir alacaklar, çalışmalarını şevkle, heyecanla, hiçbir gevşemeye mahal bırakmadan planlayıp sahaya yansıtacaklardır” diye konuştu.

‘SEVİLEN İSİMLER ADAY OLACAK’

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılacak adaylarını merkez yoklaması usulüyle belirleyeceğini sözlerine ekleyen Türkdoğan, “Ancak tüm teşkilatlarımız yöresinde sevilen, takdir toplamış, sempatik, çalışkan, faal, beşeri münasebetleri göz dolduran, gayretli, milli ve manevi meselelerde açığı olmayan, millete hizmet etmeyi aşkla benimsemiş isimleri tespit edip MHP Genel Merkezi ile paylaşacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2019’da büyük bir başarıya imza atacaktır. Buna inanıyoruz, elbette çok çalışacağız” dedi.

CHP’NİN GÖZÜ İTTİFAK GÖRÜŞMESİNDE

CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı da İyi Parti ile Antalya'da yapılacak olası ittifak kararlarını bekliyoruz" diye konuştu. 2014 yerel seçimlerinde aday olan Şefik Türktaş’ın sahaya çok erken indiğini, buna mukabil, daha önceki dönemlerde aday olan Hüseyin Darı ile Mustafa Bekar’ın ise seçime az bir süre kala kamuoyuna açıklandığını anımsatan Sefa Çorbacı, “Görüştüğümüz bazı muhtemel aday adayları, CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belli olmasını, bir de İyi Parti ile Antalya’da yapılması muhtemel ittifakın sonucunu beklediklerini söylüyor” dedi.

YEŞİLDAL VE TAKAVÜT ADAY DEĞİL

Bazı şehirler için İyi Parti ile CHP’nin anlaşma sağlağını, Antalya’dan çıkacak kararı beklediklerini belirten Çorbacı, kısa bir süre içerisinde adayı kamuoyuna açıklayıp sahaya ineceklerini kaydetti. Öte yandan edinilen bilgilere göre isimleri muhtemel aday adayları arasında geçen Şengül Yeşildal ile Ali Takavüt’ün aday olmayacakları, Gökhan Sipahioğlu ile Murat Can’ın aday adaylığının ise kesin olduğu iddia ediliyor. Bu konuda yöneltilen soruları yanıtsız bırakan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, “Biz sanki ittifak yokmuş, olmayacakmış gibi çalışıyoruz” dedi.

İYİ PARTİ’DE SÖNMEZ VE KORKMAZ SÜRPRİZİ

İlk kez 31 Mart 2019'da yerel seçimlere girecek olan İyi Parti'nin de CHP ile yapılacak ittifak görüşmelerine kilitlendiği öğrenildi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, "Bugüne dek sadece Abdullah Sönmez ve Bilal Korkmaz'la görüştük ama henüz netleşmiş bir durum yok. Sürpriz iki isim ile daha görüşüyoruz. Bu konuda Alanya halkına 8 Kasım Perşembe günü önemli açıklamalar yapacağım. İyi Parti'nin 24 Haziran'da Alanya'da aldığı 36 bin oyu kimse yabana atmasın" mesajı verdi.