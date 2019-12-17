Alanya'da engelli vatandaşın yoluna sıcak asfalt
Alanya'nın kuzeyindeki Sugözü Mahallesi’nde yaşayan engelli bir vatandaşın yolu, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak asfaltla kaplandı
POLİTİKA 17.12.2019, 21:21 17.12.2019, 21:38
ALANYA’NIN kuzeyindeki Sugözü Mahallesi’nde yaşayan engelli bir vatandaşın yolu, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak asfaltla kaplandı. Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal’ın durumu bildirmesi üzerine Fen İşleri’ne talimat veren Başkan Yücel, yolun hemen asfaltlanmasını istedi. Bugün bölgede çalışma yapan ekiplere nezaret eden Muhtar Uysal, Başkan Yücel’e teşekkür etti.
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