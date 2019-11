Alanya'da Çavuşoğlu rüzgarı

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılış programlarına katılmak üzere Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilk durağı geçen hafta dedesi Ali Tok’u kaybeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in evi oldu. Yücel ailesine taziyelerini ileten Bakan Çavuşoğlu ile Başkan Yücel bir süre sohbet etti.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi kampüsündeki törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, siyasi partilerin ilçe başkanları, esnaf odası temsilcileri, akademik kadro ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmalarını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Alanya HEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner gerçekleştirdi.



Salonda bulunanlara hitaben yaptığı konuşmasına “Bilgi üretiminin güç, bilgi paylaşımının ise üstünlük olduğu günümüzde, üniversiteler bilgiye ev sahipliği yapması, erişimini kolaylaştırması, akademik yetkinlikte kişiler yetiştirmesi yönleriyle toplumun en önemli kurumlarındandır” sözleriyle başlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, konuşmasının devamında “Üniversiteler eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet sağlama misyonuyla içinde bulunduğu bölgenin ve ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Bu sorumluluk bilinciyle hareket eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi de eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarındaki yüksek enerjisiyle kısa sürede Alanya’mızın gelişimine yeni bir dinamizm kazandırmıştır. Ülkemizin genç üniversitelerinden biri olmasına rağmen hızlı bir ivme yakalayan üniversitemiz, her geçen gün kalite odaklı büyüme hedefiyle eğitim, araştırma-geliştirme, fiziki altyapı ve donanım olarak gelişmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bugün 10 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 13 araştırma ve uygulama merkezi ve 380 yetkin akademik kadrosuyla eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra sanatsal, sportif ve kültürel alanda da bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sunmaktadır” dedi.



‘BU AKADEMİK AÇILIŞ ÜLKEMİZDE BİR İLKTİR’

Ardından söz alan AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ise “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile birlikte bu günün her iki üniversitemiz için bir milat olacağına inancımız tamdır. Sayın bakanım, sizin önderliğinizde birlikte yapılan bu akademik açılış ülkemizde bir ilktir ve yaratacağı sinerji her iki üniversitemizin ve Alanya’mızın gelişimine çok daha fazla katkı sağlayacaktır” dedi. Rektör Öner konuşmasına şöyle devam etti: “Üniversitelerin değişmemesi, hep var olması gereken temel özellikleri kamusal yarar niteliği ile üniversite özerkliğidir. Ülkemizde özel üniversite yasasının çıkarılarak, üniversitemiz gibi kar amacı gütmeyen, tümüyle kamusal yarar anlayışı ile çalışan az sayıdaki vakıf üniversitelerine devlet desteği sağlanmasının çok yerinde olacağı düşüncesindeyim.”

Törene Bakan Çavuşoğlu’nun davetiyle önemli isimler de geldi. Açılışa üç sürpriz isimle birlikte katılan Bakan Çavuşoğlu, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen Senegalli futbolcu Moussa Sow ve Sivasspor'da da forma giyen Jacques Faty'yi öğrencilerle bir araya getirdi.

‘SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ DEMOKRASİ’

Bakan Çavuşoğlu "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi” konulu konuşmasına geçmeden önce Alanya’da öğrenim gören öğrencilerin sorunlarına da değinerek, “Öğrenci kardeşlerimizin yurt sorunu yaşadıklarını biliyorum, bu sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz ve yeni yurtlar açıyoruz. Hem Alanya’da hem de Gazipaşa’da ve daha yenilerini de inşallah inşa ederek öğrenci kardeşlerimizin daha huzurlu bir ortamda kalmalarını sağlamak için çalışacağız. Yine tüm sosyal projeleri de üniversitelerimiz için hayata geçirerek sadece ders değil her alanda öğrencilerimizin başarılı olmasını hedefliyoruz” dedi.



'DÜNYA VE ÜLKEMİZ DEĞİŞİYOR'

Ardından Bakan Çavuşoğlu konuşmasında kısaca Türk dış politikası hakkında bir değerlendirme yaparak, “Gerçekten dünya değişiyor, ülkemiz değişiyor, ülkemizin etrafında çok ciddi değişimler yaşanıyor. Ülkemizi ve iç politikalarımızı nasıl bu gelişime, değişime adapte etmek gerekiyorsa özellikle gençlerin taleplerine karşılamak için bu politikaları güncellemek gerekiyorsa, dünyadaki gelişmelere göre de dış politikamızı ona göre oluşturmamız, yönlendirmemiz, oluşturmamız ve uygulamamız gerekiyor” diye konuştu. Dünya genelinde Türkiye’nin dış politikasının duruşundan da bahseden Bakan Çavuşoğlu, “Çok kıymetli hocalarım ve öğrencilerim, böyle değişen bir dünyada ve sürekli büyüyen bir Türkiye’nin dış politikası nasıl olmalıdır. 360 derece açıyla tüm dünyaya ulaşabilen bir dış politika olması lazım. Yerimizde saymak, kabuğumuzun içinde kalmak bize yakışmaz. Gücümüzün ve potansiyelimizin de çok gerisinde de bir tutum olur ve her zaman kapasitemizi biliyoruz, ne yapabileceğimizi, ne yapmayacağımızı biliyoruz. Hayalci değiliz ve bugün 360 derece anlayışla dünyanın her yerinde varız” diyerek konuşmasına devam etti.

ULAŞIM KRİZİNİ BAKAN ÇAVUŞOĞLU ÇÖZDÜ

Akabinde Bakan Çavuşoğlu’nun davetiyle törene katılan TV 8’in sahibi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Gazipaşa Havalimanı’na iniş yapan Acun Ilıcalı, ALKÜ’deki programa katılarak hem öğrencilere hem katılımcılara seslendi. Ilıcalı daha sonra kapalı spor salonuna geçerek öğrencilerle sohbet etti, sorunlarını anlatmalarını istedi. Bakan Çavuşoğlu’nun salon dışındaki programlarından sonra yeniden salona dönmesi üzerine Ilıcalı, “Sayın Bakanım, siz yokken öğrencilerle sohbet ettik. En önemli sorunları ulaşım ve otobüs ücretlerinin fazla olması. Bu konuda bir çalışma istiyorlar” dedi. O sırada salona giren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e seslenen Ilıcalı, “Başkanım, bu sorunu çözmeniz bekleniyor” dedi. Öğrencilerin sık sık alkışladığı Ilıcalı’ya yanıt veren Başkan Yücel, “Ulaşım konusu Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde. Zammı da onlar yapıyor” deyince devreye bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu girdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i telefonla arayan Bakan Çavuşoğlu, telefonu o sırada kürsüde olan Acun Ilıcalı’ya verdi. Ilıcalı, sorunu Böcek’e anlattı ve krizin çözülmesi için söz aldı. Krizin aşılması için söz alınması üzerine öğrenciler Bakan Çavuşoğlu’na alkışlarla teşekkür etti.



‘400 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK’

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telekonferansla canlı bağlanarak ağaç dikimi kampanyasına katıldılar. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanım biz şu anda Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi’ndeyiz, sizlerin teşrifleriyle kurulan üniversitemizde biraz önce sahada ve masada ülkemizin güçlü dış politikasını öğrencilerimizle paylaştık. Şimdi biz de geleceğe nefes diyerek buradan gençlerimizle beraber, valimiz, milletvekillerimiz, üniversite rektörlerimiz ve Alanya Belediye Başkanımız ve tüm yetkililerimiz ile beraber ağaç dikiyoruz. Bugün Antalya’da 203 bin ağaç dikilecek. Şu an itibariyle vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bine ulaştık. Öyle görülüyor ki yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı ‘Geleceğe nefes olmak’ için Antalya’da arkadaşlarımız ile birlikte dikmiş olacağız. Buradan Ankara'da bulunan tüm konuklara sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Çavuşoğlu, beraberindeki heyet ve öğrenciler kampüs içindeki fidanları toprağa verdi. Ardından Çavuşoğlu, kampüs girişindeki alanda kendi adının verildiği zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

ÇAVUŞOĞLU, JOSEF SURAL ADINA YAPILAN PARKI AÇTI

Alanyaspor'un Kayseri deplasman maçı dönüşünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural adına Alanya Belediyesi'nce yaptırılan çocuk parkının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Cikcilli Mahallesi'nde yapılan Josef Sural Çocuk Parkı'nın açılışına MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı. Türkçe, İngilizce ve Çekçe 'Seni Unutmayacağız', 'Kalbimizdesin' yazılı pankartların da olduğu törende, Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Josef Sural'ın çocuk parkı içinde yapılan ve üzeri Alanyaspor bayrağıyla örtülü heykeli de açıldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e park için teşekkür eden, göreve geldiği günden beri 130 park inşa ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Çok anlamlı bir açılış töreni, neden? Alanyasporumuzun çok kıymetli futbolcusu Josef Sural bir deplasman maçından dönerken, Alanya'ya girerken bir trafik kazası geçirdi ve vefat etti. Hepimiz çok üzüldük gerçekten, tüm dünya, tüm Türkiye üzüldü. Ve bu oyuncuyu unutmayacağını Alanyaspor başkanı ve yönetimi o gün söylemişti. Alanyaspor'da çok acı bir tören düzenledik ve sonra naaşını memleketine gönderdik. Eşi ve çocuğunu da bizzat oraya götürdük, teslim ettik. Bize, Türk milletine yakışan bir şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirdik" dedi.

'JOSEF SURAL'I UNUTTURMAYACAĞIZ'

Türk milletinin vefalı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu vefasını yerine şimdi Alanyamız getiriyor. Bu parka Josef Sural'ın adının verilmesi çok anlamlıdır. Burada oynayan tüm çocuklar, aileleriyle beraber her zaman Josef Sural'ın kim olduğunu merak edecek, soracak ve söz verdiğimiz gibi Josef Sural'ı unutturmayacağız, bizler de unutmayacağız. Belediye başkanımıza da bu parkı inşa edip ve adını Josef Sural verdiği için teşekkür ediyorum. Bu davranış örnek ve Alanya'ya ve Alanyaspor'a yakışan bir davranış. Bugün gururla her yerde Alanyasporumuzun Türk futbolu ve sporu için bir model olması gerektiğini anlatıyorum. Çünkü Alanya seyircisi centilmendir, gelen her takıma, taraftara saygı duyuyor. Bunun da örnek olması gerekiyor" diye konuştu.



'TÜRKİYE'DE IRKÇILIK YOKTUR'

Bunu sadece Alanyaspor'la sınırlı tutmamak gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dünya sporuna baktığımız zaman sporcuların, özellikle de farklı renklerden olan sporcuların en çok şikayet ettiği şey nedir? Irkçılık. Bugün hepimiz ırkçılıktan şikayetçiyiz. Irkçılığın çeşitli boyutları var. Ama artık ırkçılık spor sahalarına kadar inmeye başladı. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırıları görüyoruz. Yeni Malatyaspor'umuzun kalecisini de biliyorsunuz. Avrupa kupalarında bir deplasman maçında ırkçı saldırıya, tacize maruz kaldı. Oysa bizim ülkemizde ırkçılık yoktur. Ve farklı dinlerden, ırklardan ve renklerden sporcular o yüzden Türkiye'de spor yapmaktan, takımlarımızda oynamaktan çok memnun. İşte bizim milletimize, inancımıza yakışan budur" dedi.

'ASKER SELAMI VERDİ DİYE LİNÇ EDİLİYORLAR'

Yine farklı inançlardan sporcuların Türkiye'de takımlarda oynarken kendi inancı doğrultusunda sevinç gösterilerinde bulunabildiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Hiç kimsenin de buna itirazı olmaz, yoktur ve hepimiz de buna saygı duyuyoruz. O futbolcuyu öyle kabul ediyoruz. Ama şimdi Avrupa'da, özellikle batıda bizim sporcularımız, futbolcularımız, güreşçilerimiz veya spor dallarındaki gençlerimiz, en son Yunanistan'da iki hentbolcumuz asker selamı verdi diye linç ediliyor. Almanya, asker selamı verdi diye, Cumhurbaşkanımızla geçen sene görüştüler diye sporculara yaptıkları baskıyı, tacizi en üst düzeyde, devlet düzeyinde gördük ve bundan utanç duyduk. Gerçekten de utanç duyulacak bir durumdur ve sporun da içine siyaseti nasıl karıştırdıklarını görüyoruz. Bunları görünce de milletimizle ve sporseverlerimizle bir kere daha gurur duyuyoruz."