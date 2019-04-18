Alanya'da büyükşehir operasyonu

31 MART'TA yapılan seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alıp görevine başlayan Muhittin Böcek'in, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da bulunan hizmet birimlerinde ne gibi değişiklikler yapacağı merak ediliyordu. İddiaya göre, Böcek'e yakın isimler, Alanya'da bulunan Büyükşehir birimlerinde yapacakları değişiklik için çalışmalara başladı. Hatta bazı isimlere belli birim amirlikleri için tekliflerde bulunulduğu iddia ediliyor. Bilindiği gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da Hizmet Şube Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, Otogar Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi çeşitli birim amirlikleri bulunuyor.

‘ALANYA RAPORU’ HAZIRLANIYOR

Ayrıca, yine Alanya ASAT da Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde olan bir birim. Böcek'in ekibinin kısa süre içerisinde Alanya'yla ilgili Böcek'e kapsamlı bir rapor sunacakları, bu rapor doğrultusunda bazı birim amirliklerinde değişikliğe gidileceği iddia ediliyor. Muhittin Böcek’in Genel Sekreter olarak görevlendirdiği ve bir önceki dönemde Büyükşehir Meclisi’nde CHP Grup Sözcüsü olan Avukat Cansel Çevikol Tuncer’in Alanya hakkında rapor istediği ve Alanya’daki Hizmet Birimi yöneticileriyle telefonda görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 17:06