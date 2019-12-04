Alanya'da Ak Partili Kiriş'ten sert eleştiri

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı’nın Alanya’daki en eski ve kıdemli üyelerinden biri olan Alanya Belediye Meclisi'nde Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in göreve gelmesinin ardından 8 ay geçmiş olmasına rağmen Alanya’da yarım kalan projelere ilişkin hiçbir adım atılmadığını söyleyen Kiriş, "Yerel seçimlerinden üzerinden neredeyse 250 gün geçti. Bu hizmet için verilen sürenin neredeyse yüzde 14'ü. Bu süre içerisinde Alanya Belediyesi olarak yapılanları her mecliste eksiği ya da fazlasıyla her mecliste tartışıyoruz. Sorumuzu sorup cevabını alabiliyoruz. Ama bir de Büyükşehir Belediyesi var. Seçime giderken verilen vaatler ve sözler var” dedi.

‘HİÇ KİMSE OY HESABI YAPMASIN’

Sokakta esnafın, çalışan vatandaşın beklentisi olduğunu söyleyen Kiriş, “Oy hesabı yapılmadan hizmet bekleyen mahalleler var. Bunca zaman geçti ama biz Antalya’dan Alanya’ya ilişkin ne bir proje duyduk, ne de bir yatırım gördük. Ayrıca yapılan projeler ya durdu, ya da yavaşladı. Toptancı Hali, Katı Atık Bertaraf Tesisi, Alanyaspor Tesisleri, Aysultan Kadınlar Plajı konusunda hiçbir somut adım atılmadı. Sorunlar gitgide büyüyor ama biz çözümden bihaberiz" dedi. 1 Ocak itibariyle Alanya Belediyesi’ne devredilecek olan bulvar ve caddelerde çalışan 200'e yakın emekçinin de takipçisi olduklarını kaydeden Kiriş, “Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki temsilcilerinden yanıt bekliyoruz” diye konuştu.

