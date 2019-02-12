Alanya’da aday sayısı 8 oldu

31 MART Yerel Seçimleri’ne 46 gün kala, Alanya’da Belediye Başkan Adayı sayısı 8 oldu. Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı, mevcut başkan Adem Murat Yücel olurken, CHP ile İyi Parti’nin adayı Abdullah Sönmez oldu. Yarışa önce bağımsız girip ardından Demokrat Parti’ye katılan Alaattin Çakır’ın yanı sıra Vatan Partisi Hasan Faruk Kurtoğlu’nu, Saadet Partisi de Habip Şanlı’yı aday gösterdi. Bağımsız adaylar İbrahim Akdağ ve Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya’nın ardından Demokratik Sol Parti de dün Alanya Belediye Başkan Adayı’nın İlçe Başkanı Ercan Öngün olduğunu duyurdu. Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan DSP Antalya İl Başkanı Ahmet Çakmak, Alanya Belediye Başkan Adayı’nın Ercan Öngün, Manavgat Belediye Başkan Adayı’nın ise Ali Çelik olduğunu açıkladı. DSP, Gazipaşa ve Gündoğmuş’ta ise aday göstermedi.