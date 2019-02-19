Alanya'da 8 başkan adayı yarışacak

BAŞKAN adayları dün Alanya İlçe Seçim Kurulu’na resmi başvurularını teslim edip yasal süreci tamamladı. Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı, mevcut başkan Adem Murat Yücel olurken, CHP ile İyi Parti’nin adayı Abdullah Sönmez oldu. Yarışa önce bağımsız girip ardından Demokrat Parti’ye katılan Alaattin Çakır’ın yanı sıra Vatan Partisi Hasan Faruk Kurtoğlu’nu, Saadet Partisi Habip Şanlı’yı, Demokratik Sol Parti de Ercan Öngün’ü aday gösterdi. Büyük Birlik Partisi ise Alanya’da aday çıkarmadı. Bağımsız adaylar ise İbrahim Akdağ ve Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 14:33