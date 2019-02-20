Alanya'da 11 başkan adayı sahada

MAHALLİ İdare Seçimleri için uzun süredir beklenen meclis listelerinin teslimi önceki gün tamamlandı. Cumhur ve Millet İttifakı'nın listeleri kamuoyunda konuşulmaya devam ederken, diğer partilerin de başkan adayları ve listeleri netlik kazandı. 31 Mart günü Alanya sandık başına gidecek ve 11 başkan adayı için oy kullanacak. 31 Mart yerel seçimlerinde Alanya'da kolluk kuvvetle birlikte 5 bin dolayında memurun görev alması bekleniyor.

SON ANDA 3 ADAY DAHA ÇIKTI

Ayrıca seçim günü Alanya'da engelliler için 1 seyyar, 2 cezaevi ve okullarda 666, toplamda 669 sandıkta oy kullanılacak. Sandık başlarında 5 siyasi parti temsilcisi ve 2 memur üye bulunacak. Alanya’da 31 Mart seçimlerinde MHP’den Adem Murat Yücel, İyi Parti’den Abdullah Sönmez, Demokrat Parti’den Alaattin Çakır, Vatan Partisi’nden Hasan Faruk Kurtoğlu, Saadet Partisi’nden Habip Şanlı, Demokratik Sol Parti’den Ercan Öngün, bağımsız adaylar İbrahim Akdağ ve Anastasia Çetinkaya, Türkiye Komünist Partisi’nden Canel Durak, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Sezai Bilici ve Halkların Demokratik Partisi’nden Ziynet Bol sandıkta yarışacaklar.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 16:20