Alanya'yı Işık ve Toklu temsil etti

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Serik İlçe Teşkilatı 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Ümit Ünal'ın Serik Gençlik Kolları Başkanı seçildiği kongreye AKP Alanya İlçe Teşkilatı'nı temsilen Alanya Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık, ÜniAk Alanya Başkanı Yılmaz İçmen ile bir dönem Alanya'da Gençlik Kolları Başkanı da olan ve halen AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mimar Mustafa Toklu katıldı. Siyasi kulislerde, Ekim ayında yapılacak Alanya İlçe Teşkilatı Kongresi'nde Mustafa Toklu'nun ilçe başkanı, Alaaddin Işık'ın başkan yardımcısı, Yılmaz İçmen'in ise Gençlik Kolları Başkanı olacağı konuşuluyor. Toklu, Işık ve İçmen, kongre sonrası Ümit Ünal ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.