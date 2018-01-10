'Alanya'ya il sözü vermedik' açıklamasına Takavüt'ten tarihi yanıt

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını dün gerçekleştirdi. CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, gündemdeki konuları değerlendirdi. Toplantı sonrası, açıklamasını alan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Takavüt, "Bugün sizin gününüz. Siz gazeteciler için özgür haber yapma özgürlüğü verilmişken, bugün geldiğimiz noktada bu haklarınız birer ikişer elinizden alınıyor. Meslektaşlarınız hapiste. Hükümet yanlısı değilseniz, hakkınızda soruşturma açılıyor ve eften püften şeyler için hakim karşısına çıkabiliyorsunuz. Bir an önce onların tahliye edilmesini diliyorum" dedi. Alanya medyasının ulusal birçok medya kuruluşundan daha kaliteli olduğunu söyleyen Takavüt, "Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Umarım sizler bu durumlara düşmezsiniz" diye konuştu.

'MHP ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTEMİYOR'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını eleştiren Takavüt, "CHP ve MHP, Türkiye'nin iki vazgeçilmez partisidir, ideoloji partisidir. Siz iki sene önceden böyle bir şey diyorsanız, ülkeyi yönetmek istemiyorsunuz demektir. Halkın karşısına çıkıp 'Kadromuz bu' demeliydi, ama bunu yapmadı. Gelinen noktada MHP, ülkeyi yönetmek istemediğini ifade etmiş oldu" değerlendirmesini yaptı.

TOKLU'YA ERDOĞAN HATIRLATMASI

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun, "Alanya'ya il olma sözü vermedik" ifadesine yanıt veren Takavüt, "AKP İlçe Başkanı dün talihsiz bir açıklama yaptı. Böyle bir söz vermediklerini söyledi, ama Sayın Tayyip Erdoğan başbakanken 'Alanyaspor Süper Lig'e çıkarsa Alanya'yı il yaparız' demişti. Bu bir siyasi irade işidir" diyerek Toklu'ya geçmişi anımsattı.

'ESNAF KREDİ KISKACINDA'

Kamyoncuların üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu söyleyen Takavüt, "Bir kamyon, İstanbul'dan Ankara'ya kadar 1.509 lira harcıyor ve bunun 700 küsur, yani yarısına yakını vergi. Ayrıca kamyoncular Osmangazi Köprüsü'nü fahiş fiyatı nedeniyle tercih etmiyor" ifadelerini kullandı. 53 bankanın aktif büyüklüğünün 3 trilyon TL'ye çıktığını belirten Takavüt, "Kâr oranı ise 37 milyar TL. 1 trilyon TL kredi kullandırmışlar. Esnaf banka kredisi kıskacına girmiş, işin içinden nasıl çıkılacağını düşünüyor. Bu da ekonominin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor" dedi.