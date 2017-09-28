Alanya Vatan: 'İkinci İsrail ölü doğdu sandıkla devlet kurulmaz'

Haber: Alper KUTAY

KURTOĞLU, “Komşumuz Irak'ın kuzeyinde Kürdistan adı altında ikinci İsrail devletçiği kurmaya kalkan güç kimdir? Barzani, PKK-PYD'den önce ABD ve İsrail'in silahlı gücüdür. Tarihte sandıkla devlet kurulduğu görülmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti dahil dünyadaki bütün milli devletler emperyalizme ve feodalizme karşı milletlerin silahlı gücüyle kurulmuştur. Kurşunların havada uçuştuğu, silahların konuştuğu bir bölgede yaşamaktayız. Bu koşullarda vatan bütünlüğümüzü ve huzuru sağlamak için en belirleyici uygulama devletin yaptırım gücünü kararlı, hızlı ve caydırıcı olarak kullanmaktır. Türk ordusunun başarısı ülkemizin ufkunu açacak tarihi önemde bir eylemdir. Bu koşullarda Türkiye'nin ve ordusunun karalılığını hedef alan bozguncu faaliyetleri etkisiz hale getirmek milli bir görevdir” dedi.