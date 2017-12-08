Alanya Vatan'dan ABD'ye tepki

Haber: Alper KUTAY
VATAN Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul edeceğiz" sözlerine tepki gösterdi. Kurtoğlu, şunları söyledi: "Trump'ın gücü yetiyorsa ancak ABD'nin başkentini değiştirebilir. Başka ülkelerin başkentini belirleyemez. Kudüs, Batı Asya halklarının kutsalıdır. Kudüs, Filistin'in başkentidir. Trump, aklı varsa ABD'nin çöküşüne çare bulsun. Trump, her yere burnunu sokmasın. Türk milleti ve Vatan Partisi olarak, Filistin devletinin ve halkının haklı mücadelesini destekliyoruz."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.