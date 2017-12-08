Alanya Vatan'dan ABD'ye tepki

Haber: Alper KUTAY

VATAN Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul edeceğiz" sözlerine tepki gösterdi. Kurtoğlu, şunları söyledi: "Trump'ın gücü yetiyorsa ancak ABD'nin başkentini değiştirebilir. Başka ülkelerin başkentini belirleyemez. Kudüs, Batı Asya halklarının kutsalıdır. Kudüs, Filistin'in başkentidir. Trump, aklı varsa ABD'nin çöküşüne çare bulsun. Trump, her yere burnunu sokmasın. Türk milleti ve Vatan Partisi olarak, Filistin devletinin ve halkının haklı mücadelesini destekliyoruz."