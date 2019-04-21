Alanya Ülkü Ocakları’nda işlem tamam: İşte yeni yönetim

11 ŞUBAT'TA Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’in talimatı ve genel başkan yardımcısı Aşkın Dinçer’in icrası ile atanan Alanya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine atamam Özel Eğitim Öğretmeni Muhammet Mustafa Demirağ, yoğun geçen yerel seçim döneminden MHP’nin zaferle çıkmasından sonra yeni yönetimini oluşturdu. Yeni yönetimle ilk toplantısını yapan Demirağ’ın listesi ve görev dağılımı şu şekilde oluştu: Teşkilatlandırma Birimi Mustafa Şanlı, AR-GE Birimi Oğuzhan Bozkurt, Basın Yayın ve Sosyal Medya Birimi Nazmi Turan, Bürokrasi Birimi Oğuzhan Yetkin ve Çağrı Çağlar, Dergi Birimi Ali Kelleci ve Murat Tekin, Eğitim Birimi Aydın Uysal, Hukuk Müşavirliği Birimi Hasan Eksin, Muhasiplik Birimi Taha Gök, Liselerden Sorumlu Teşkilat Birimi Nuri Bora, Sosyal Faaliyet Birimi Berk Tan, Sosyal Sorumluluk Birimi Oğuzhan Cengiz, Türk Dünyası Birimi Bilal Yılmaz ve Kadri Aktaş, Ocak İdari Amiri Cevat Müsevitoğlu ve Üniversitelerden Sorumlu Teşkilatlandırma Birimi Buğrahan Kır.