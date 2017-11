Alanya Ülkü Ocakları'ndan tiyatro etkinliği

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, uyuşturucu kullanımına dikkat çekti. Gündoğdu, şu açıklamayı yaptı: "Asil Türk milletinin geleceği, 2023 Türkiye'sinin lider kadrolarını oluşturacak olan genç kardeşlerimizin uyuşturucu konusunda hassasiyeti ve dikkati çok önemlidir. Türk milletinin zapt edilemez tek kalesi olan Ülkü Ocakları olarak geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimizi, geleceklerini karartacak her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmak en önemli vazifemizdir. Ulu Önder Atatürk, Gençliğe Hitabesi'nde Türk milletinin istikbalinin Türk gençleri olduğunu, muhtaç oldukları kudretin ise asil kanlarında bulunduğunu belirtmiştir. Uyuşturucuya kurban edilen her gencin kaybedilmiş bir vatan olacağını hatırlatmak isteriz. 'Temiz Gençlik, Güçlü Türkiye' sloganıyla uyuşturucuya karşı vermiş olduğumuz mücadelemizde ödün vermeyeceğiz. Her türlü cephe ile mücadele eden Ülkü Ocakları, bir de uyuşturucu ile mücadele cephesi açmıştır. Bu mücadelede gençliğimizin bilinçlenmesi için 17 Kasım Cuma günü saat 16.30'da Alanya Kültür Merkezi'nde düzenleyeceğimiz uyuşturucu ile mücadele konulu tiyatro gösterimize tüm gençlerimiz ve Alanya halkı davetlidir."