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Alanya Ülkü Ocakları'ndan 'Bir Kap Bir Can' projesi

Alanya'da yaz sıcaklarının oldukça fazla hissedildiği şu günlerde Alanya Ülkü Ocakları, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Bir Kap Bir Can' projesi kapsamında Alanya'nın muhtelif yerlerine kedi maması ve su kapları koyarak farkındalık yarattı

POLİTİKA 05.08.2019, 00:15 05.08.2019, 00:28 Enes Subaşı
Alanya Ülkü Ocakları'ndan 'Bir Kap Bir Can' projesi
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ETKİNLİKLE ilgili bilgi veren Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından hayata geçirilen projeye biz de dahil olduk. 'Bir Kap Bir Can' projesi kapsamında, Alanya Ülkü Ocakları olarak şehrin muhtelif yerlerine kedi maması ve su kapları koyarak bizlerle beraber yaşam süren diğer canlılarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirdik. Bu vesileyle yaz aylarında susuzluk ve açlık çeken yaşam dostlarımız için herkesi kapısının önüne mama ve su koymaya davet ediyorum" dedi.

#Alanya Ülkü Ocakları
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