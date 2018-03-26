Alanya Ülkü Ocakları'ndan anlamlı etkinlik

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları tarafından ‘Türk’ün Ata'sını anlamak’ konulu bir konferans düzenlendi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Emekli Albay Dr. Suat Akgül’ün konuşmacı olduğu konferansa Alanya Belediyesi başkan yardımcıları Nazmi Yüksel ve Tunahan Kasapoğlu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur, Türk Ocakları Başkanı Hasan Peker ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansta daha sonra açılış duası yapıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Başkanı Gündoğdu, konferansın hayırlara vesile olmasını diledi. Emekli Albay Dr. Akgül de, Türk tarihinin bir devamlılık ve bütünlük arz ettiğini, bunun bir kanun olduğunu belirterek, "Yapılan bir savaşa bakıp Türk toplumunun karakterini çıkarmak mümkün. Dünya üzerinde bir kaynak kalmasa bile Çanakkale Savaşı’nın varlığı, orada yaşanan kahramanlıklar, başarılar ve üzüntülerin hepsini topladığınızda bu savaş Türk tarihini anlamaya yeter" diye konuştu.