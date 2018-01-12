Alanya Ülkü Ocakları'nda görev değişimi

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Ülkü Ocakları yönetiminde yer alan Mert Buğday, ocak binasında gerçekleştiren devir teslim töreniyle Ocak Başkanı Abil Gündoğdu tarafından ataması gerçekleştirilen Emre Öğütçüoğlu'na görevini devretti. Alanya Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada, "Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Abil Gündoğdu’nun emri ve takdiri ile ocak muhasipliğine Emre Öğütçüoğlu atanmıştır. Bu zamana kadar verdiği hizmetlerden dolayı Mert Buğday’a teşekkür eder, camiamıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz" denildi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.