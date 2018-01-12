Alanya Ülkü Ocakları'nda görev değişimi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları yönetiminde yer alan Mert Buğday, ocak binasında gerçekleştiren devir teslim töreniyle Ocak Başkanı Abil Gündoğdu tarafından ataması gerçekleştirilen Emre Öğütçüoğlu'na görevini devretti. Alanya Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada, "Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Abil Gündoğdu’nun emri ve takdiri ile ocak muhasipliğine Emre Öğütçüoğlu atanmıştır. Bu zamana kadar verdiği hizmetlerden dolayı Mert Buğday’a teşekkür eder, camiamıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz" denildi