Alanya Ülkü Ocakları geleneği bozmadı

Haber: Alper KUTAY

GEÇEN yıl da yeni yıla Alanya Ülkü Ocakları'nda Kuran-ı Kerim Tilaveti okunarak giren ülkücüler, bu yıl da geleneği bozmayarak ocak binasında gençlerin yoğun katılımları ile gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim Tilaveti ile yeni yıla girdiler. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2018 yılının büyük Türk milleti, aziz Türk devleti, Türk-İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ederim. 2018 Türk'ün yılı olsun."