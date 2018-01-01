Alanya Ülkü Ocakları geleneği bozmadı

Haber: Alper KUTAY
GEÇEN yıl da yeni yıla Alanya Ülkü Ocakları'nda Kuran-ı Kerim Tilaveti okunarak giren ülkücüler, bu yıl da geleneği bozmayarak ocak binasında gençlerin yoğun katılımları ile gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim Tilaveti ile yeni yıla girdiler. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2018 yılının büyük Türk milleti, aziz Türk devleti, Türk-İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ederim. 2018 Türk'ün yılı olsun."
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