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Alanya Ülkü Ocakları geleneği bozmadı

Alanya Ülkü Ocakları, bu yıl da yeni yıla Ocak binasında Kuran-ı Kerim tilaveti ile girdiler

Alanya Ülkü Ocakları geleneği bozmadı

Alanya Ülkü Ocakları, bu yıl da yeni yıla Ocak binasında Kuran-ı Kerim tilaveti ile girdiler

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:46
Alanya Ülkü Ocakları geleneği bozmadı
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Haber: Alper KUTAY

GEÇEN yıl da yeni yıla Alanya Ülkü Ocakları'nda Kuran-ı Kerim Tilaveti okunarak giren ülkücüler, bu yıl da geleneği bozmayarak ocak binasında gençlerin yoğun katılımları ile gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim Tilaveti ile yeni yıla girdiler. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2018 yılının büyük Türk milleti, aziz Türk devleti, Türk-İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ederim. 2018 Türk'ün yılı olsun."

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Alanya Ülkü OcaklarıKuran-ı KerimTilavet
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