Alanya Ülkü Ocakları Başkanı'ndan ilk davetiye Bahçeli’ye

Alper Kutay
ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ, nişanlısı Yasemin Kömekçi ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edip düğün davetiyesi vererek düğün merasimlerine davet etti. Ocak Başkanı Demirağ, “Kıymetli nişanlım ile birlikte Liderim Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek ilk düğün davetiyemizi takdim ettik. Elini öpüp hayır dualarını aldık. Allah seni başımızdan eksik etmesin" dedi.Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 18:35