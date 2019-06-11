Alanya SP'den İstanbul açıklaması: ‘Bu haksız bir karardır’

SARICA, “İstanbul’da seçimin iptal edilmesi kararı tamamen hukuksuz bir karar. Karar hukuka sığmadığı gibi akla, mantığa ve geleneğe de sığmıyor. Siz böyle bir şeye 250 sayfa değil, 500 sayfa da yazsanız bunu gerekçelendiremezsiniz. Çünkü karar aziz milletimizin vicdanında bu yer bulmadı, tepkiyle karşılandı. Bu karar, bugün YSK’yı böyle bir karar verdiği için tebrik eden Cumhurbaşkanı’nın partisindeki insanların ve Ak Parti’ye oy verenlerin vicdanlarında dahi bir çentik açmıştır. Bizim insanımız feraset sahibidir, böyle haksızlıklara prim vermez. Saadet Partisi olarak bizim bir özelliğimiz var. Ortada haksızlık veya kanunsuzluk var mı ona bakarız. Biz Milli Görüşçüler, ‘Efendim burada adaletsizlik var ama bize ne, mağdur olan bizden değil’ diyemeyiz. Partinin adını adalet koyarak adaletli olunmaz. Adalet, uygulanabilecek bir şeydir. Sonuç olarak YSK’nın bu kararı haksız bir karardır” dedi.