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Alanya siyasetinde büyük sevinç

Çavuşoğlu'nun yeni Kabine'de de kendine yer bulması Alanya siyasetinde büyük sevinç yarattı. Alanyalı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bakan Çavuşoğlu'nun varlığının Alanya adına büyük bir şans olduğunu dile getirdiler

Alanya siyasetinde büyük sevinç

Çavuşoğlu'nun yeni Kabine'de de kendine yer bulması Alanya siyasetinde büyük sevinç yarattı. Alanyalı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bakan Çavuşoğlu'nun varlığının Alanya adına büyük bir şans olduğunu dile getirdiler

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:16
Alanya siyasetinde büyük sevinç
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 65. Hükümet'in revizyona gidilen yeni Bakanlar Kurulu'nda da görev alması, Alanya'da büyük sevinç yarattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yeni Kabine'de tekrar yer alan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" derken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıkladığı yeni Kabine'de yeniden görev alan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'nın 'Takım Kaptanı' olarak önemli çalışmalara imza attığını söyledi.
'TÜRKİYE İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'
Berberoğlu, "Antalya'nın Takım Kaptanı ve gururumuz olan Sayın Mevlüt Çavuşoğlu gece gündüz çalışarak başarı ile yürüttüğü görevine yeniden atanmıştır. Kendisine bu kutlu yolculukta başarılar dileriz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Başarıyla yürüttüğü bu görevi bundan sonra da başarıyla yürütecektir" diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Tüm Türkiye'ye ve özellikle Alanya'ya hayırlı olsun" derken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Başarılı çalışmaları ile hem Türkiye, hem Antalya, hem de Alanya için önemli hizmetlerde bulunan Sayın Çavuşoğlu'nun görevine devam ediyor olması Alanya adına büyük bir şanstır. Bugüne dek yaptığı hizmetlerin aynı hızda, hatta artarak devam edeceğini ümit ediyoruz" mesajı verdi.
'ALANYA'NIN GURUR KAYNAĞI'
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, "Ülkemizin ve Alanya'mızın gururu olan Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu yeni Kabine'de de görevine devam edecek, Rabbim utandırmasın" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Alanya'nın gurur vesilesi olan, önce milletvekili, ardından bakan olduğu dönemlerde hem Türkiye'ye, hem Antalya'ya, hem de Alanya'ya önemli hizmetler veren Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutluyor, Alanya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum" derken, Büyükşehir Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saygıdeğer ve kıymetli ağabeyim, Sayın Bakanımın yeniden aynı göreve gelmesi bizleri ve kendilerini seven hemşerilerini bir kez daha memnun edip gururlandırmıştır. Cenabı Allah Sayın Bakanımızı ülkemize ve bölgemize hizmetten ve başımızdan eksik etmesin."

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Son Güncelleme: 19.07.2017 19:22
Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluKabineAlanya SiyasetiAlanyalı Siyasi
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