Alanya siyaseti tek yumruk

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar için birer mesaj yayınladı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum” dedi. Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab'ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun” dedi. CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, "Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” mesajı paylaştı.