Alanya siyaseti karıştı: CHP’li Karadağ’dan Peker açıklaması

Alper Kutay

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Ak Parti eski İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Peker’in yaptığı, "CHP'den bana teklif geldi ancak reddettim. Çocuklarım isterse CHP'de siyaset yapabilirler" sözlerini yalanladı. Karadağ, “Sayın Peker bizi ziyaretinde ‘Ben gönül olarak CHP’deyim ancak aktif olarak siyaset yapmayacağım. Oğlumun katılmasını istiyorum’ dedi. Çocuklarının CHP'de siyaset yapmaları için teklif bizzat Peker'in kendisinden geldi. Gönlü bizimle, ailesi bizimle, elbette herkes aktif olarak çalışmak zorunda değil. Kendisi gönlünün bizimle olduğunu ve oğlunun da aktif olarak çalışmasını istediğini bize söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

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