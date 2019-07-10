Alanya siyaseti karıştı: CHP’li Karadağ’dan Peker açıklaması

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Ak Parti eski İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Peker’in yaptığı, "CHP'den bana teklif geldi ancak reddettim. Çocuklarım isterse CHP'de siyaset yapabilirler" sözlerini yalanladı

Alanya siyaseti karıştı: CHP’li Karadağ’dan Peker açıklaması
banner404

Alper Kutay

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Ak Parti eski İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Peker’in yaptığı, "CHP'den bana teklif geldi ancak reddettim. Çocuklarım isterse CHP'de siyaset yapabilirler" sözlerini yalanladı. Karadağ, “Sayın Peker bizi ziyaretinde ‘Ben gönül olarak CHP’deyim ancak aktif olarak siyaset yapmayacağım. Oğlumun katılmasını istiyorum’ dedi. Çocuklarının CHP'de siyaset yapmaları için teklif bizzat Peker'in kendisinden geldi. Gönlü bizimle, ailesi bizimle, elbette herkes aktif olarak çalışmak zorunda değil. Kendisi gönlünün bizimle olduğunu ve oğlunun da aktif olarak çalışmasını istediğini bize söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

İLGİLİ HABER

AK Partili Peker'den CHP'ye ret
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İsrail'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki...
İsrail'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki...
  1. DÜNYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479