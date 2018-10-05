Alanya siyaseti adayını arıyor: Yücel dışında belli olan yok

31 MART 2019'da yapılacak yerel seçimlere 176 gün kala gözler siyasi partilerin muhtemel Alanya Belediye Başkan Adaylarına çevrildi. MHP’de mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken, Ak Parti, CHP ve İyi Parti’nin adayının kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da yerel seçimler için artık geri sayım başladı. Ak Parti Genel Merkezi'nin 6 isim üzerinde durduğu konuşuluyor. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun memleketi olması ve Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana girdiği yerel seçimlerin hiç birinde seçim kazanamaması nedeniyle Alanya Belediye Başkanlığı seçimleri Ak Parti için büyük önem arz ediyor.

AK PARTİ’DE TOKLU SESLERİ

Ak Parti'de en favori ismin mevcut İlçe Başkanı Mustafa Toklu olduğu, diğer isimlerin de sürpriz yapabileceği belirtiliyor. Toklu’nun yanı sıra ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, eski ilçe başkanı Mustafa Berberoğlu, 1999-2014 dönemi Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Büyükşehir Belediyesi eski Koordinatörü Hüseyin Güney ve halen Alanya Belediye Meclisi Üyesi olan MHP'li Abdullah Sönmez'in isimleri de muhtemel adaylar arasında geçiyor. Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya’nın internet sitesinde başlayan ankette Mustafa Toklu yüzde 28’lik oy oranı birinciliğini korurken, Toklu’yu yüzde 26’lık oy oranı ile Mehmet Şahin takip ediyor.

SÖNMEZ VE SİPAHİOĞLU DA POTADA

Abdullah Sönmez yüzde 19, Hasan Sipahioğlu yüzde 17, Hüseyin Güney yüzde 7 ve Mustafa Berberoğlu da yüzde 3’lük oy oranına ulaştı. CHP’nin adayının kim olacağı da netlik kazanmadı. Siyasi kulislerde Gökhan Sipahioğlu ile Şengül Yeşildal isimleri dolaşırken, Sefa Çorbacı’nın sürpriz isimlerle görüşme halinde olduğu belirtiliyor. İyi Parti ise ince eleyip sık dokuyor. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın gönlünde avukat Levent Dim’in yattığı, ismi Ak Parti ile anılan Abdullah Sönmez’in de muhtemel adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında.