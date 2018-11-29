Alanya seçimleri ülke gündeminde

ANTALYA'DA 5. partinin Süleymancılar olduğunu yazan Övür, “Antalya, aslında kamuoyunda tartışılan İstanbul, Ankara veya Mersin gibi illerden çok daha ittifaka ihtiyacı olan bir şehir. Bu şehirde ittifakı kim gerçekleştirirse seçimi o alır. Bu yüzden kimse işi sürecin seyrine bırakmak istemiyor. Ancak mesele kimin şanslı olduğunda ve kimin ilk adımı attığında. Rakamlara ve şehrin havasına bakıldığında Cumhur İttifakı daha şanslı görünüyor. Hem bölgede güçlü iki parti bir araya geliyor hem de bu partilerin arkasında olduğu ve adı şehirle özdeşleşen, farklı toplumsal kesimlere dokunabilen Menderes Türel gerçeği var. Buna son 5 yılda Antalya'ya yapılan 11 milyar TL'yi aşmış yatırımları da eklemek gerekiyor” dedi.

‘MHP’NİN DERDİ ALANYA’YI ALMAK’

Övür, yazısını şu ifadelerle sürdürdü: “Ayrıca turizmin başkenti Antalya, bu yıl 14 milyona ulaşması beklenen turist sayısıyla da rekora koşuyor. Şimdi cevabı aranan soru şu. Antalya yeni bir isim mi deneyecek, yoksa yakalanan bu temponun sürmesini mi isteyecek? Bu sorunun cevabı da halktan çok, süreci doğru yönetecek iki partinin yetkililerine ve o iki partinin şehir yöneticilerinin uyumuna bağlı. Ak Parti'nin Büyükşehir Adayı Menderes Türel konusunda MHP cenahında bir sorun yok. MHP'lilerin derdi, kendi kitlelerini motive etmek için aralarında Alanya ve Korkuteli'nin de olduğu 4 ilçeyi almak. Sayı kaç olur bilemem ama Antalyalı Ak Partililer şu kararla karşı karşıya; ‘Antalya'yı kazanmak mı, birkaç ilçeyi ittifak ortağına vermek mi?’ daha önemli. Antalya'nın 5. partisi Süleymancılar.

‘SÜLEYMANCILAR BÖLGEDE ETKİLİ’

Antalya'da Ak Parti yüzde 34'le birinci parti, onu yüzde 29'la CHP, yüzde 17 ile İyi Parti, yüzde 10'la MHP ve yüzde 7 ile HDP izliyor. Ama bunların dışında adı parti olmayan ama bir parti gibi çalışan bir tarikat var; Süleymancılar. Kiminle konuşsak, her seçimde sms'lerle yönlendirme yapan, kapı kapı dolaşarak bir partiden daha aktif çalışan Süleymancılardan söz ediyor. Neredeyse Antalya'nın 5. partisi. Gerçi İP'in üstü kazındığında altından onlar çıkar ama yine de böyle bir gerçek var ve siyaseti etkiliyor. Türkiye'de tarikat-siyaset ilişkisi şeffaflaşmadığı sürece de bu etki devam edecek.”