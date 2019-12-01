Alanya rol model ilçe: Toklu büyük iş başarmış
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Merkez Gençlik Kolları Çalıştayı için Alanya’ya gelen Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yardımcısı Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, MKYK Üyesi Mustafa Köse, Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Osmaniye İl Başkanı ve Antalya Koordinatörü Alim Tunç, dün sabah saatlerinde Alanya İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti
ALANYA İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri tarafından karşılanan heyet, Mevlüt Çavuşoğlu Konferans Salonu’nda kahvaltı yaptı. Kandemir, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibinin geçen yıl önce hayata geçirdiği Alanya İlçe Teşkilatı binasını beğendiğini ifade ederek, Ak Parti'nin diğer teşkilatlarında da benzer modellerin uygulanması için komisyon kurulmasını isteyeceğini söyledi. Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği program kapsamında Alanya'ya gelen genel merkez heyeti, ilçe binası projesine tam not verdi. Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Alanya'daki binanın benzerlerinin diğer teşkilatlarına da uygulanması için komisyon kurulmasını istedi. Sabah saatlerinde teşkilat ziyaretinde ilçe binasını gezen Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yardımcısı Abdülkadir Özel'e Alanya İlçe Teşkilatı’nın hem fiziki koşulları hem de tefrişatı ile birlikte Ak Parti'nin kurumsal kimliğine uygun bir bina olduğunu, tüm teşkilatlarda da benzer bina modellerinin uygulanması yönünde bir komisyon oluşturularak Alanya’nın da bu komisyona dahil edilmesi veya tecrübelerinden yararlanılması için talimat verdi. Ziyaret sırasında Alanya İlçe Teşkilatı, konuk heyete Alanyaspor forması ve muz paketi, Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e Döşemealtı'nda dokunan bir halıyı hediye etti.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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