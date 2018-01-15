Alanya'nın yeni çevreyolu masaya yatırıldı

Haber: Alper KUTAY
AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile birlikte Karayolları Gölge Müdürü Arif Çobanoğlu'nun da katıldığı bir toplantı yaptı. Karayolları Şube Şefliği'nde yapılan toplantıya Alanya Belediye Meclis Üyesi Kerim Başkaptan ile Büyükşehir Hizmet Birimi amirleri de katıldı. Görüşmede, Alanya'da yapımı devam eden ve ilk bölümü trafiğe açılan yeni çevreyolu masaya yatırıldı. Çevre yolunun 2. etap çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunulurken, geçtiğimiz günlerde yer tespiti yapılan üstgeçitler de görüşüldü. Alanya'ya yapılacak diğer yatırımlar da toplantının gündemini oluşturdu.
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