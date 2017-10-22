'Alanya'nın rüyası gerçekleşti'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA Katı Atık Bertaraf Tesisi temel atma törenine katılan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kardeşim daha önce hayalimiz olan teleferik projesini kısa süre içinde hayata geçirdi. Henüz daha binemedim ama birlikte bineceğiz. Gönülden teşekkür ediyorum. Hem de gelirinin bir kısmını Alanyaspor'a ve Alanya Tanıtım Vakfı'na (ALTAV) veriyor. Bu da önemli bir jest. Başka partiden olan belediye başkanını övdüğümüz zaman hemen 'O belediye başkanı AKP'ye mi geçecek?' deniliyor. Partisi önemli değil. Bu kısır döngüden kurtulmamız lazım. Her şey siyasi parti değil. Hizmet yaparken 'O bizim partiden değil, engelleyeyim' demek olmaz. Hayri Çavuşoğlu ve Hasan Sipahioğlu buranın tahsisini yaptılar, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın bunu engelledi. Neymiş, çağdaşlıkmış. Ne çağdaşlığı, sen statükonun başkentisin. Önce vizyonun olacak” dedi.