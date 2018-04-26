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Alanya'nın önemli isimlerinden Kocaman da istifa etti

Alanya'nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Türkçe Konuşan Devlet Başkanları İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti

Alanya'nın önemli isimlerinden Kocaman da istifa etti

Alanya'nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Türkçe Konuşan Devlet Başkanları İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti

26 Nisan 2018 Perşembe 14:53
Alanya'nın önemli isimlerinden Kocaman da istifa etti
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Haber: Alper KUTAY

7 HAZİRAN 2015 Genel Seçimleri sürecinde de bu göreve talip olan Kocaman, seçimlerin tekrarlanması ve 1 Kasım 2015'te yapılması üzerine aday adaylığından vazgeçmiş, görevine geri dönmüştü.

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