Alanya'nın gözü kulağı Ankara'da

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın, AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından konuşulan kabine değişikliği konusunda bayram sonrası yeniden kulisleri ısındırmıştı.

Bugün kulislere yansıyan ilk değerlendirmelere göre kabinede yeni isimlerin yanı sıra yer kaydırmalarının da olması bekleniyor.

Ay başında kulislere yansıyan bilgiler, 3-5 bakanın değişeceği yönündeydi. Ekonomi bakanları arasında da uyumlu bir çalışma ortamının sağlanmasının amaçlandığı öne sürülmüştü.

BAŞBAKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Görüşmenin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklama yapacağı duyuruldu. Yeni kabinenin bu görüşmeden sonra açıklanması beklenirken, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konumunda bir değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor.